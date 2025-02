Thesocialpost.it - Sinner va a sciare in montagna dopo il no a Mattarella per “affaticamento sportivo”: è polemica

Jannikè rientrato in Italiala storica vittoria agli Australian Open, scegliendo di trascorrere qualche giorno di relax tra le montagne dell’Alto Adige.essere tornato a Montecarlo da Melbourne, il campione ha approfittato del weekend di riposo per dedicarsi alla sua grande passione oltre al tennis: lo sci. Il numero uno al mondo è stato riconosciuto da un fan sul Plan de Corones, con cui si è gentilmente concesso per una foto ricordo. Sorridente, con un cappotto verde e sci azzurri,non ha esitato a regalare un momento speciale al tifoso che lo aveva fermato.Relax e polemicheKronplatz, Südtirol Back on Home, back on the slopes Forza pic.twitter.com/aTh0WJRwIW— JanniksinUpdates (@JannikUp) February 1, 2025 Nonostante il successo,ha mantenuto un profilo basso al suo ritorno in patria, evitando celebrazioni eccessive.