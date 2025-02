Thesocialpost.it - Sinner, arriva la grande novità. Ma Kyrgios attacca ancora: “Finalmente può dire tutto”

Nick, noto per le sue dichiarazioni provocatorie, ha nuovamente preso di mira Jannik. Stavolta, il tennista australiano ha utilizzato X (ex Twitter) per ironizzare sull’apertura del canale YouTube del numero uno al mondo, insinuando polemicamente sulla vicenda doping che ha coinvolto l’italiano.“Può raccontarci il dietro le quinte di quello che è successo un anno fa? Chiedo per un amico,” ha scritto, con evidente riferimento al caso Clostebol, che ha portatoa un’indaginein corso e la cui conclusione è attesa dal Tas nell’aprile prossimo.rincara la doseIl commento non è rimasto isolato. Rispondendo a un utente,ha aggiunto: “Il team dei media sta lavorando a lungo, amico. Disgustoso.” Le parole fanno eco a un video pubblicato di recente, in cuiaveva descritto vari colleghi attraverso associazioni simboliche: Novak Djokovic era il “Goat” (il piùdi sempre), Roger Federer “bello”, Rafael Nadal “competitività” e Serena Williams “campionessa”.