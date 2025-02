Secoloditalia.it - Sinner apre un canale Youtube, Kyrgios va fuori di testa e ne spara un’altra delle sue. E con Jannik che lo ignora la rabbia monta…

Niente, proprio non ce fa: Nicksembra aver trovato la sua ragione di esistere (almeno sui social) solo nell’attaccare gratuitamente e insultare biecamente il campione. E dopo l’imbarazzato silenzio in cui si era rifugiato dopo i trionfi australiani del numero uno del mondo, ora il tennista australiano ormai più devoto alla causa anti-che alla vittoria sul campo da tennis, torna alla carica con i soliti toni e la solita, inspiegabile, virulenza., la saga dei post al vetriolo dinon conosce treguaE allora, su X, il tennista australiano che ha riservato ai suoi (pochi) sostenitori la maxi delusione di un rientro sul tappeto di gioco subito esodato nella sconfitta e nell’esclusione da Brisbaine sia nella competizione individuale che in quella giocata in coppia con l’ami-nemico Nole Djokovic, ha criticato per l’ennesima volta il numero uno al mondo, commentando con il suo proverbiale sarcasmo al vetriolo la notizia dell’apertura deldell’azzurro.