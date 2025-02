Oasport.it - Simone Deromedis sulle orme di Senna: “Se si vuole vincere si deve rischiare e ho sorpassato”

Leggi su Oasport.it

ha vinto la gara di skicross andata in scena a Veysonnaz, conquistando così il secondo successo stagionale in Coppa del Mondo e festeggiando il quarto sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro si è così portato ad appena dieci punti dal primo posto in classifica generale occupato dal tedesco Florian Wilmsmann.Il trentino si è reso protagonista di una spettacolare manovra durante la finale, operando un meraviglioso sorpasso di forza dopo la partenza ai danni del canadese Reece Howden e del francese Youri Duplessis Kergomard. Il nostro portacolori, al quinto podio in stagione, è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristalloha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Mi sono sempre divertito su questa pista ma senza riuscire a: era la mia terza finale dopo un secondo e un quarto posto.