Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, cittadini divisi: "Qui si vive benissimo": "No, pericolo continuo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La percezione dellain una città può essere influenzata da diversi fattori, come il quartiere in cui si, il genere, le abitudini quotidiane. A Bologna, il dibattito è acceso: c’è chi continua a considerarla una città vivibile e accogliente e chi invece avverte un peggioramento della situazione. Un esempio significativo di questa sensazione di disagio è la testimonianza di Simona Volta. "Ho dovuto addirittura rifiutare un lavoro per mancanza di. Sono barista e ho ricevuto un’offerta di fronte alla stazione, ma ho vissuto e visto troppe scene incommentabili per accettare. Più volte sono stata accerchiata e molestata, sia sui mezzi pubblici che per strada. Ho 47 anni e ricordo bene che un tempo la città era molto più sicura: potevo girare tranquilla anche da sola, mentre oggi ho paura".