Ilfattoquotidiano.it - Si rompe il bastone di Papa Francesco, il pontefice vacilla e poi prosegue accompagnato da mons. Sapienza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Piccolo incidente perprima dell’udienza giubilare del sabato. Bergoglio è entrato nell’Aula Paolo VI a piedi appoggiandosi sul suo. Ma un sostegno delsi è staccato e si è visto ilre per pochi istanti. Poi ha proseguito, sempre a piedi, ma sottobraccio aignor Leonardoe al suo aiutante che ha preso in mano ilrotto. Ilha svolto poi tranquillamente l’udienza e salutato i fedeli spostandosi con la sedia a rotelle.Dopo l’imprevisto il, a sorpresa, è andato anche a salutare i tanti pellegrini che hanno seguito l’udienza dai maxi schermi nella Basilica di San Pietro. “Buongiorno a tutti voi. Adesso avete sentito la predica che ho fatto lì. Vi ringrazio della vostra presenza e vi do la benedizione. Preghiamo il Padre nostro.