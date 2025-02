Agi.it - Si rompe il bastone del Papa, ma il Pontefice evita la caduta

Leggi su Agi.it

AGI - Sarà pure il rappresentante di Dio in Terra, ma è pur sempre un uomo e gli è concesso di vacillare. Se non per questioni teologiche, se non per ragioni morali, di sicuro per un. Se ci fosse ancora Alberto Sordi nei paraggi, verrebbe da pensare a uno scherzo da prete, che toccò a Paolo Stoppa nelle vesti di Pio VII sulla sedia gestatoria. Nel film, assurto ormai a modo di dire, il marchese del Grillo inciampa artatamente e Sua Santità vacilla. Altrettanto cinematografica la scena vista nell'aula Paolo IV, ma conFrancesco che non suscita ilarità, casomai apprensione. Ilè entrato reggendosi sulle sue gambe, aiutato da un, che però aveva una base traballante. Il supporto si è rotto e ilha avuto un sussulto, ma è stato subito aiutato e preso sottobraccio dal suo aiutante, monsignor Leonardo Sapienza, senza dubbio più affidabile di un fantomatico Onofrio del Grillo, al punto cheFrancesco ha potuto poi proseguire tranquillamente l'udienza.