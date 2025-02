Si innamora del prete e lo perseguita per anni. La storia della 72enne a processo per stalking

Leggi su Open.online

Una parrocchiana di 72è finita aperdopo averto perildi cui si erata. Il parroco in questione è un uomo di 55e ha iniziato a subire le prime persecuzioni nel 2015 quando era in servizio alla Basilica di Sant’Antonio a Padova. Tutto è iniziato quando la donna ha confidato al parroco di essere gravemente malata con solo quattro mesi di vita restanti e gli ha chiesto il numero di cellulare per avere vicinanza spirituale nel momento del bisogno. Iniziano così i primi messaggi, ma da subito appaiono molto ambigui. Il, secondo quanto ricostruito dalle autorità, respinge con fermezza ogni avance e chiede alla donna di fermarsi. Ma l’anziana non ha alcuna intenzione di mollare e diventa, anzi, sempre più insistente. Lui, prima la blocca e poi cambia numero di cellulare.