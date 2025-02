Donnaup.it - Sformato di carne e patate al forno: saporitissimo ma con Solo 180 Kcal!

Leggi su Donnaup.it

dialma con180!Lodimacinata eè perfetto per essere servito come secondo durante queste feste natalizie. Si tratta di un piatto unico, con proteine, sali minerali, latticini, che soddisfa immensamente il palato e lo stomaco.Per realizzarlo dovrete prevedere una doppia cottura della: prima in pentola, poi in.Sfiziosa ed invitante, questa ricetta regala grandi soddisfazioni: i commensali saranno entusiasti del suo sapore, ma non. Apporta pochissime calorie,180 a porzione. Con le nostre dosi, otterrete 9 fette!20 minuti per la preparazione, 30 per la cottura, in meno di un’ora sfornerete un vero e proprio capolavoro casalingo.Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!dial: ingredientiPer questa ricetta procuratevi:300 gr dimacinata magra54 cucchiai di olio d’oliva2-3 peperoncini1 peperone rosso2 cipolle piccole2 cucchiaini di paprika2 spicchi d’aglio1 cucchiaio di concentrato di pomodoro1 cucchiaino di acqua calda1 cucchiaino di timo1 cucchiaino di pepe nero1 pizzico di prezzemoloquanto basta di saleper decorare1 pomodoro tagliato a fette100 gr di formaggio grattugiato (tipo galbanino light)La preparazioneLavate i peperoncini e il peperone e tagliateli a dadini, sbucciate aglio e cipolle e affettateli finemente.