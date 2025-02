Sport.quotidiano.net - Sfida in trasferta al Bologna. Como, subito i nuovi: Valle e Ikoné in panchina

Unin emergenza cercherà, stasera aalle 20.45, di ripetere la bella prestazione dell’andata, quando pareggiò 2-2 dopo essere stato avanti 2-0. I lariani hanno fuori praticamente tutta la difesa. Moreno e Kempf sono infortunati e non ci saranno per almeno due settimane, ma Fabregas non si scoraggia: "Contro l’Atalanta, con la difesa in emergenza, abbiamo fatto molto bene. Engelhardt si è ben adattato in quella posizione e Felipe Jack, nonostante la giovane età, ha tenuto il campo senza problemi. È stato un esperimento che ha funzionato e questo fa crescere la mia consapevolezza di allenatore e la fiducia mia nei ragazzi". Dovrebbe quindi essere riproposta la retroguardia vista coi bergamaschi, con la coppia centrale Goldaniga-Dossena. C’è invece abbondanza in mediana, Perrone e Da Cunha sembrano essere in vantaggio su Caqueret.