Settimana bianca corta a causa dei prezzi, vacanza “mordi e fuggi” per gli italiani

Per chi è abituato allo scenario idilliaco da cinepanettone anni ’80, il 2025 vede un lieve calo nel numero diche scelgono la montagna per le loro ferie invernali. Secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio, realizzato con Swg, nei primi tre mesi dell’anno circa 8 milioni di persone hanno deciso di trascorrere qualche giorno in una località innevata.La tendenza si spiega con una programmazione più dilatata delle vacanze, che sta diventando un’abitudine consolidata. Eppure, l’attrazione per la neve rimane intatta. Mete di punta come Cortina, Sestriere, Bormio e la regina dell’Appennino, Roccaraso, continuano a esercitare il loro fascino. Il turismo montano si adatta alle nuove esigenze: si privilegiano pause brevi, rapide fughe di 4-5 giorni che si inseriscono tra un impegno e l’altro.