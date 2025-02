Brindisireport.it - Servizio civile universale: incontro pubblico per illustrare le nuove opportunità

Leggi su Brindisireport.it

FASANO – Il Comune di Fasano sostiene e promuove ilquale importante occasione formativa e di crescita personale per i ragazzi. Al fine di dare diffusione a questa importante opportunita?, in collaborazione con Arpal Puglia e il Centro per l’Impiego di Ostuni, ha.