Serie D / L’Ancona a Sora per proseguire la scalata

I dorici sfideranno la formazione laziale galvanizzati dagli ultimi successi ma senza troppe illusioni come afferma mister Gadda: “ilè una squadra solida che ha strappato tre punti pesanti al Fossombrone. Starà a noi farci valere. I play off? Per ora pensiamo a piazzarci bene poi si vedrà. Il secondo posto sarebbe una grande conquista pensando da dove eravamo partiti questa estate”ANCONA, 1 febbraio 2025 –di mister Massimo Gadda pronta al bis. Dopo il convincente derby interno vinto contro la Vigor Senigallia di domenica scorsa, l’undici biancorosso in occasione della gara valevole per la 22º giornata di campionato, si appresta alla prossima sfida stavolta in terra laziale in casa del, ore 14,30 presso lo stadio “C. Tomei”.Dopo aver consolidato la propria presenza tra le big con il quinto posto, laal secondo posto non sembra più un miraggio.