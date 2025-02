Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 25esima giornata il Crotone arresta il percorso positivo in trasferta contro il Sorrento

1Marcatori: 3°-29° Musso, 73° Murano(4-3-3): Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Panico, Di Somma (Fusco), Cangianiello, Matera, Cuccurullo, Guadagni (Rossetti), Musso, Scala (Carillo). All. Ferraro(4-2-3-1): Sassi, Piras (Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’ (Vinicius), Silva (Ricci), Tumminello, Oviszach (Vitale), Gomez (Murano). All. LongoArbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di PratoAss. Mario Pinna (Oristano)-Nicola Di Meo (Nichelino)Quarto giudice a bordo campo: Luigi Pica di Roma1Ammoniti: Scala, ViniciusAngoli: 3 a 2 per ilRecupero: 6 minutiMister Longo: “mi assumo la responsabilità della pessimadella mia squadra. Dobbiamo assolutamente cancellare questa brutta partita che non è da”.Ilnon può, e soprattutto non deve come ha dimostratoil, interrompere la scalata verso la zona alta della classifica che consente la diretta promozione alla capolista e gli spareggi promozione, fase nazionale evitando quella a, alle squadre che si piazzano dal secondo al quarto posto.