Serie C, girone b. Bivio Milan Futuro. Bonera ora rischia

Partita delicatissima, oggi alle 15, persul campo della Spal. Scontro salvezza visto che i rossoneri (attualmente terzultimi) e gli emiliani sono divisi da soli cinque punti ed entrambi navigano in piena zona playout. In caso di sconfitta non sono da escludere avvicendamenti sulla panchina del, con Daniele(nella foto) che rischierebbe l’esonero. Dovrebbe essere confermato l’undici titolare visto con il Rimini, ma molto dipenderà dalle convocazioni della prima squadra. Intanto, sul fronte mercato, dopo la rescissione con Longo, lunedì dovrebbe arrivare un nuovo attaccante:Levis Asanji, classe 2006 dell’Union Berlino. Probabile formazione (3-5-2): Torriani; Coubis, Minotti, Camporese; D’Alessio, Sandri, Malaspina, Stalmach, Quirini; Ianesi, Magrassi. All.