Serie C girone A Pro Patria silenzio stampa finito In panchina per il momento Sala

BUSTO ARSIZIO (Varese)Proin campo oggi alle 15 contro l’AlbinoLeffe, con il debutto del tecnico ad interim Massimo. Per lui si tratta di un ritorno sulladei tigrotti: ieri, per decisione della società di via Cà Bianca, non si è tenuta la conferenzadi presentazione della partita. Il tecnico sarà invece disponibile nel dopo gara odierno. Dopo le novità che hanno riguardato anche l’assetto societario con la cessione del 49% delle quote alla Finnat Fiduciaria, la concentrazione è tutta sul campionato, con l’obiettivo di mantenere laC. Oggi non sarà a disposizione Marco Somma, fermato dal giudice sportivo per recidività in ammonizione per un turno di campionato. Dopo gli arrivi di Coccolo, Barlocco e Rocco, ieri, a conclusione del mercato, da registrare in uscita il prestito al Fanfulla di Leonardo Ferrario, attaccante del 2006.