.com - Serie C / Ascoli e Vis, ritorna il sorriso

Leggi su .com

Le marchigiane entrambe vittoriose. I biancorossi di Stellone continuano a stupire battendo il Campobasso. L’del nuovo tecnico Cudini, supera invece il Carpi per dare una svoltaVALLESINA, 01 febbraio 2025 – Nell’anticipo della 25ma giornata, marchigiane entrambe vittoriose dopo due amare sconfitte, quella di Terni per la Vis e quella di Lucca per l’, costata la panchina a mister Domenico Di Carlo.La sorprendente Vis di Roberto Stellone è riuscita ad avere la meglio del Campobasso, che proprio in settimana aveva visto l’arrivo del nuovo tecnico Fabio Prosperi al posto dell’esonerato Piero Braglia.Decisiva la rete del biancorosso Neri al 37’ che ha regalato altri 3 punti preziosissimi ai pesaresi che, con una salvezza ormai in tasca, obiettivo minimo ad inizio stagione, possono ora sognare qualsiasi traguardo, grazie al momentaneo quarto posto solitario dietro alle sole Virtus Entella, Ternana e Torres.