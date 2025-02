Anteprima24.it - Serie C, 25esimo turno: oggi tre gare in programma, il clou lunedì con Benevento-Monopoli

Tempo di lettura: < 1 minutoNel girone C diC, dopo i due anticipi di ieri sera che hanno visto il Giugliano (34) battere 2-1 il Fa (29) mentre Cavese (29) e Team Altamura (32) si sono divise la posta in palio (1-1),sono tre i match in. Fari puntati a Trapani per l’esordio di mister Torrente sulla panchina dei siciliano dopo la burrascosa separazione da mister Capuano. Tanti spunti interessanti anche in Sorrento (31)-Crotone (40) e Messina (20)-Latina (26). Domani fari puntati soprattutto su Audace Cerignola (45)-Catania (35) e Avellino (43)-Turris (6) con ilprevistosera quando si affronteranno la capolista(47) e il(45).GIRONE C – 25esima giornataVenerdì 31 gennaioCavese-Team Altamura 1-114’ Sannipoli (C), 88’ Mane (T)Giugliano-Fa 2-118’ De Rosa (G), 68’ Emmausso (F), 75’ Nepi (G)Sabato 1 febbraioACR Messina-Latina, ore 15Trapani-Potenza, ore 15Sorrento-Crotone, ore 17:30Domenica 2 febbraioAudace Cerignola-Catania, ore 15Avellino-Turris, ore 15Picerno-Juventus Next Gen, ore 153 febbraioTaranto-Casertana, ore 15, ore 20:30L'articoloC,trein, ilconproviene da Anteprima24.