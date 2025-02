Sport.quotidiano.net - Serie B, ventiquattresima giornata: vincono Sassuolo, Spezia e Pisa

Roma, 1 febbraio 2025 – In vetta le distanze tra le squadre non cambiano di una virgola: ilresta primo a +2 sul, mentre i nerazzurri mantengono le cinque lunghezze di distacco sullo. Tutte e tre, infatti, conquistano i tre punti: ilvince contro la Juve Stabia nel segno di Laurienté e Mulattieri, Rus e Lind permettono a Inzaghi di espugnare il Barbera e Vignali e l'autogol di Carissoni decidono la gara tra Cittadella e. Conquista i tre punti anche il Catanzaro grazie alla vittoria per 4-2 sul Cesena e si porta a -2 dalla Cremonese di Stroppa, che domani sarà impegnata all'Arechi contro la Salernitana. Mignani e i suoi, invece, vengono raggiunti dal Modena, che sconfigge il Mantova tra le mura amiche e sale a quota 30. Bene anche la Sampdoria di Semplici, che, nonostante l'inferiorità numerica, sconfigge il Cosenza e aggancia momentaneamente il Brescia.