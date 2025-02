Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale: i rossoblù sul parquet della Gardonese. Bologna 2016, serve la svolta. Ozzano punta al blitz a Civitanova

Ultimo giro di regular season sulla giostrae ancora 40 minuti con il fiato sospeso per ildi coach Giovanni Lunghini, che dopo il quarto ko consecutivo occorso a Mantova nel turno infrasettimanaledivision C (91-81), si trova adesso a un crocevia che sembrava davvero inimmaginabile appena un mese fa. Questo perché la concomitante, e clamorosa, vittoria dell’inseguitrice Social Milano sulcapolista Iseo ha permesso ai meneghini di fare pari e patta in classifica, ma anche di sgomitare ial settimo posto per via dello scontro diretto favorevole. Settimo posto, ossia fuori dai playoff, dove avranno invece accesso le prime sei squadre classificate di ogni division (play-in Gold). Questo avvalora ulteriormente la gara di domani, alle ore 18, sul, quartaclasse e avversario complicatissimo, specie se soppesato all’altra sfida clou fra Social Milano (sesta, dunque) e Cernusco (undicesima), in campo oggi alle 18.