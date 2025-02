Messinatoday.it - Serie A2: Akademia Sant’Anna-San Giovanni, sfida al vertice al "PalaRescifina"

Ultimo turno di regular season per l’Sant'Anna, ma anche big-match per eccellenza dell'intera stagione. Domenica (inizio alle ore 17.00) la squadra messinese, seconda in graduatoria nel girone A diA2 di pallavolo, ospiterà, al “”, la capolista Omag-Mt Sanin.