Serie A: il Verona sbanca l'U-Power, Monza sempre più ultimo. Il Venezia rimonta e poi crolla

Sono finite le due partite delle ore 15 valevoli per la 23esima giornata del campionato diA. L’Udinese torna alla vittoriaSono terminate con due vittorie le sfide delle ore 15 valevoli per la 23esima giornata diA. Due vittorie pesanti quelle die Udinese, rispettivamente contro.Serdar decisivo (LaPresse) – Calciomercato.itIl match dell’U-si è di fatto deciso al quarto d’ora del primo tempo, con il goffo e sfortunato autogol del neo arrivato Lekovic. I brianzoli di Bocchetti hanno cercato il pari con insistenza soprattutto nella ripresa, ma davanti sono stati evanescenti.Restano così ultimissimi con 13 punti, a meno 8 dal quart’posto. Servirà un’impresa per rimanere in massima.Per gli scaligeri di Zanetti, invece, tre punti pesantissimi verso l’obiettivo salvezza.