Serie A, il ritorno di Cesare Casadei in Italia è la telenovela del calciomercato invernale

Non c’èsenza, ma quella di questo gennaio è stata davvero senza esclusione di colpi. L’oggetto?, giovane ma già affermato centrocampista che saluta Chelsea e Premier League per tornare in. Quell’che aveva lasciato a poco più di vent’anni per trasferirsi in Inghilterra: è stato pagato 15 milioni dal Chelsea che intravedeva nel centrocampista un grande futuro. Il suo addio, un sacrificio necessario per l’indicatore di liquidità dell’Inter e per sbloccare il(in prestito) di Lukaku in nerazzurro, aveva anche fatto storcere il naso. Ma dopo un’esperienza più che positiva nell’Under 21 dei Blues, un’altra al Reading, una mezza stagione al Leicester di Maresca (prima di essere richiamato da Pochettino che però non l’ha poi così tanto utilizzato) e un’altra mezza stagione, adesso, di nuovo con Maresca, il centrocampista ha capito che per giocare si sarebbe dovuto spostare.