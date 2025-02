Serieanews.com - Serie A, definito il calendario: manca un dettaglio per completare tutto

Definiti anticipi, posticipi e recuperi diA, oltre alla Coppa Italia: ora si attende un ultimo passaggio peril quadroA,ilunper(AnsaFoto) –anews.comLaA ha (quasi) chiuso il cerchio. La Lega ha ufficializzato le date dei recuperi delle due gare rimaste in sospeso: Fiorentina-Inter, interrotta per il malore occorso a Edoardo Bove, si giocherà il 6 febbraio alle 20.45.Bologna-Milan, rinviata a ottobre per l’emergenza maltempo, andrà in scena il 26 febbraio alle 18.30. Ma c’è un piccolo, ma non irrilevante,ancora in sospesoLe due gare da recuperare sono state calendarizzate senza ulteriori intoppi, ma la sfida del Dall’Ara resta in attesa di un verdetto europeo. Se il Milan dovesse fallire l’accesso agli ottavi di Champions League, il match contro il Bologna slitterebbe di 24 ore, passando da mercoledì 26 febbraio alle 18.