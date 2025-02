Ilfattoquotidiano.it - Sergio Conceição non ci sta: “Leggo tante bugie che mi infastidiscono. Questo Milan è molto distante da quello che voglio io”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un mese aperto di mercato è troppo, anche per la testa dei giocatori”. L’allenatore del, non ha dubbi a riguardo. Se il collega Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla viglia del derby, si era lamentato del calendario troppo ricco di partite, il portoghese invece si è detto infastidito dalle “menzogne” che a detta sua si scrivono sui giornali in merito alle vicende extra campo che riguardano alcuni suoi calciatori.“Non è stato positivo con cosìpartite e poco tempo per lavorare. Noi sappiamo cosa fare, stiamo lavorando tanto sulle situazioni di gioco che sono quelle che mi interessano. Poi vedocose scritte,su, che mi“. Il tecnico dei rossoneri ha poi aggiunto: “Io sono sempre qua davanti a voi, se avete qualche dubbio io ve lo dico.