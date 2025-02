Lanazione.it - Serd: sede inagibile senza preavviso, parte di uffici e ambulatori trasferiti dalla sera alla mattina

Arezzo, 1 febbraio 2025 –diPuò capitare che un lavoratore vada in servizio e scopra che il suo lavoro non c’è più. Più difficile è che si presenti lae scopra che stanno portando via il suoo.spiegazioni. “E’ accaduto agli operatori del, il servizio della Asl Tse che si occupa delle dipendenze – ricorda Gabriella Petteruti, dirigente della Fp Cgil di Arezzo. La struttura di via Fonte Veneziana è stata parzialmente svuotata perché. Con procedura d'urgenza, l'azienda ha deciso il trasferimento del personale di quelladell’edifico, stipando le persone in poche stanze. E lo ha fattocoinvolgere gli operatori e le operatrici del servizio einformare le organizzazioni sindacali.