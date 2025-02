Lapresse.it - Serbia, il corteo di studenti in protesta arriva a Novi Sad

Sonoti aSad, in, i centinaia dipartiti da Belgrado in una marcia dilunga 80 chilometri contro il governo del presidente Vucic, dopo il crollo della stazione ferroviaria in cui sono morte 15 persone il primo novembre. I manifestanti intendono bloccare i tre ponti sul fiume Danubio in occasione dei tre mesi trascorsi dall’incidente. Lungo il tragitto versoSad, glisono stati sostenuti nelle proteste dai residenti che offrivano loro cibo e bevande. Le manifestazioni che proseguono da settimane hanno già portato alle dimissioni del primo ministro serbo Milos Vucevic.