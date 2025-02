Ilgiorno.it - Senza permesso di soggiorno. Imbarcato verso il suo Paese

CASTELLEONE (Cremona)Aveva unscaduto da anni. Per questo i carabinieri, quando lo hanno trovato ospitato in un’abitazione di Castelleone, lo hanno portato in caserma e poi accompagnato in aeroporto per l’espulsione. Giovedì mattina i carabinieri sono stati avvertiti della predi alcuni stranieri in un appartamento della città. Sono andati a controllare e quando hanno bussato alla porta, ha aperto un 41enne straniero che è risultato essere l’unica persona presente in casa. I militari gli hanno chiesto i documenti e lui non ha potuto mostrarli in quanto non ne era in possesso e ha riferito che era in quella abitazione come ospite del padrone di casa. Il 41enne è stato subito portato in caserma dove i carabinieri hanno potuto appurare che lo straniero non aveva alcundivalido perché l’ultimo era scaduto da anni.