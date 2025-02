Ilgiorno.it - "Senza il giusto prezzo, destinati a scomparire"

In molti li avranno notati in questi giorni e oggi i trattori schierati a Talamona, alla rotonda del Tartano, saranno anche di più. Ne sono attesi una trentina alla volta di Sondrio, esattamente come un anno fa. Il serpentone di mezzi dalle enormi ruote e dagli inconfondibili clacson partirà nel primo pomeriggio e percorrerà la Pedemontana Orobica sino ad Albosaggia, da dove raggiungerà e attraverserà alcune vie del capoluogo per poi fare ritorno al quartiere generale di Talamona, stavolta però da via dello Stadio e lungo la Statale 38. "Sarà impossibile non vederci. Rallenteremo un po’ il traffico che non abbiamo intralciato finora - anticipa Marco Digonzelli il portavoce a livello locale del movimento spontaneo nazionale Agricoltori italiani –. È il nostro modo per rifarci vedere e sentire, esattamente come è stato lo scorso anno in tutta Italia.