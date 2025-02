Lanazione.it - Seminò il panico, scatta l’espulsione dopo atti di violenza

Viareggio, 1 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di Lucca ha accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri un cittadino marocchino di 45 anni, che si era reso protagonista di diversi episodi diverificatisi negli ultimi anni in Versilia. L’uomo, inf, è risultato gravato da diverse condanne per lesioni aggravate, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, tutti reati commessi negli ultimi anni. In particolare, nel 2021 ha ferito al petto un suo connazionale con una bottiglia di vetro, mentre l’estate scorsa ha minacciato una turista straniera con un coltello e, sempre armato di coltello, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti del Commissariato di Viareggio. Era sospettato, inoltre, del danneggiamento notturno, con furto, di numerose macchine nel territorio comunale di Viareggio.