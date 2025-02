Sport.quotidiano.net - Sella, trasferta a casa dell’ex Bechi. Si prospetta un altro duello in volata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unscontro diretto in vista per la, questo ancor più decisivo, con vista sulla salvezza diretta. Domani al PalaRadi (ore 18), i ragazzi di Di Paolantonio incrociano la Juvi CremonaLuca, che a Cento ereditò da Giovanni Benedetto una squadra malandata e in sfiducia con l’obbiettivo di salvarla, alla prima apparizione di sempre in Serie A2 (annata 18/19): un’impresa che però non gli riuscì, nonostante qualche gioia sparsa (vedi il derby con Ferrara e i colpi illusori su Imola e Jesi a San Lazzaro), con i biancorossi che salutarono momentaneamente la categoria uscendo sconfitti dalla serie playout contro Legnano. Altri tempi, anche se l’obbiettivo resta lo stesso e identico a quello dei lombardi, a +2 in classifica, a quota 18 come Livorno e Orzinuovi, e al momento dentro a quel limbo che vale la salvezza.