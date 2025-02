Sei Nazioni, l’Italia cede 31-19 alla Scozia all’esordio

Leggi su Ildenaro.it

EDIMBURGO () (ITALPRESS) – L’Italrugby è sconfitta dnel match d’esordio del Sei2025. A Murrayfield, davanti a quasi 80.000 spettatori, finisce 31-19 per il XV scozzese. Il primo tempo si era chiuso sul 19-9 per i padroni di casa, con tre mete realizzate, mentreera rimasta in partita grazie a tre piazzati din. L’inizio della ripresa è di marca azzurra: un altro piazzato, quindi la meta di Brex trasformata rimette il match in parità (19-19). Lasi risveglia e segna due mete con Jones (migliore in campo) in 5? riportando il punteggio largamente in proprio favore (31-19).“Anche lo scorso anno è stato simile, abbiamo iniziato sul 14-0, poi abbiamo reagito. Si vede che manca un pò di lavoro, oggi hanno segnato quattro mete facili. La differenza è stata qui” il commento del ct Quesada.