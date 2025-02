Oasport.it - Sei Nazioni, la Scozia batte con merito un’Italia più combattiva che brillante

Si è appena conclusa al Murrayfield di Edimburgo la seconda partita del Sei2025, in campo sono scesee Italia. Un esordio subito molto complicato per i ragazzi di Gonzalo Quesada, fuori casa e contro una formazione che ha incominciato il 2025 con grandi ambizioni di crescita.Subito pericolosa lacon van der Merwe al largo, gli azzurri che faticano a fermarlo. Al 3’ prima infrazione azzurra, giocano alla mano i padroni di casa, mancano i placcaggi gli azzurri e e al 4’ arriva la meta di Rory Darge per il 7-0 iniziale. Soffre l’Italia, sbaglia una rimessa laterale e i britannici tornano ad attaccare. Al 9’ nuova accelerazione di van der Merwe al largo, palla al centro per Huw Jones e seconda meta scozzese per il 14-0. Reagisce l’Italia sull’asse Menoncelli/Brex, gli azzurri tornano in attacco, ma ottima difesa scozzese.