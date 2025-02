Oasport.it - Sei Nazioni, Gonzalo Quesada: “Potevamo prendere il controllo, ma quella meta…”

Leggi su Oasport.it

L’Italia ha incominciato la propria avventura nel Sei2025 con una sconfitta. Gli azzurri sono capitolati contro la Scozia per 31-19 nel tempio di Murrayfield al termine di una partita condotta per larghi tratti dai padroni di casa, capaci di marcare due mete nei minuti iniziali e poi di riemergere nuovamente con altre due marcature pesanti dopo che gli azzurri erano riusciti a pareggiare sul 19-19 grazie quattro calci di punizione e un intercetto che aveva condotto a una meta.Il CTha analizzato la prestazione della nostra Nazionale ai microfoni della Rai: “Peccato perché abbiamo iniziato la partita con due mete troppo facili per loro, abbiamo avuto bisogno di tempo per entrare davvero in partita. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo è andata meglio, abbiamo cambiato mentalità e aggressività in zona di contatto, siamo tornati sul 19-19.