Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. San Potito, adesso o mai più. A Mezzano c’è Vita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cerca punti salvezza il San, oggi, nel girone M di: l’ultima della classe ospita il Sesto Imolese, in recupero in questo girone di ritorno. Domani Vis Faventia (nella foto Ceroni) e Brisighella, seconde a -5 dalla capolista Stella Azzurra (gioca a Riolo) saranno in campo rispettivamente contro Sporting Valsanterno e Centro Erika. Nello spettacolare e combattutissimo girone N, le prime quattro sono raccolte in 2 punti: la capolistaospita ilmentre 2000 e Fumanese (seconde a 1 punto) se la vedranno con Fornace Zarattini e Real. Per la Stella Rossa, quarta, è in programma la sfida col Deportivo Roncadello. Programma(15ª giornata, ore 14,30). Girone M: S.-Sesto Imolese. Domani: B. Tuliero-Santagata Sport, Brisighella-Centro Erika, Jcr Juvenilia-San Rocco, Psp Imola-Bagnara, Riolese-St.