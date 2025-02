Ilfoglio.it - Se la melanconia è la situazione in cui tutto perde senso, come si può darle un senso? Un libro

Leggi su Ilfoglio.it

Uno che di filosofia qualcosa aveva capito, Blaise Pascal, si chiedeva se è possibile fare un buon uso delle malattie. Nietzsche, per sua parte, cadde in una depressione tremenda dopo essere stato piantato in asso dalla bella e imprevedibile Lou-Andreas Salomé, al punto di scrivere: se non riesco a cavare qualcosa di valido da questo fango per me è finita. Non c’è bisogno di essere il mezzo giansenista di Clermont-Ferrand, e nemmeno il Grande Sifilitico in odore di protonazismo, per farsi domande del genere. Anche alla più schiappa fra di noi le cose possono andare male, parecchio. Certe volte non c’è scampo, e allora tutti quanti ci chiediamo che fare. L’umor nero, la cupaggine, il tedio della vita, lo spleen, in una parola: la, quando ci prende, di solito reagiamo in due modi.