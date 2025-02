Ilrestodelcarlino.it - Scrambler e Maxienduro. Casoni campione italiano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche nel 2024 il trofeodi motociclismo – che si è disputato in varie gare tra il Piemonte e l’Abruzzo – ha visto primeggiare gli agguerriti piloti di casa nostra. Dopo il successo ottenuto da Ermes Bassi nel 2023, nell’ultima edizione del trofeo sul podio sono saliti Anacleto, che si è laureatonella classe Open Sport Under 500 e Corrado Saccheggiani che ha chiuso al 3° posto: entrambi i piloti gareggiano per il Moto club Crostolo., in sella a una Yamaha TT350, ha ottenuto il successo grazie a due vittorie nella seconda e terza prova stagionale completando poi l’opera con il quarto posto nella gara di apertura e il terzo nell’ultimo round. Saccheggiani, in gara con una Suzuki DR 350, ha pagato invece la mancata partecipazione alla prova di apertura, ma il terzo posto finale è stato comunque un ottimo risultato.