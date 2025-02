Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Ricciardi (M5s) e Filini (Fdi). “A gennaio sbarchi +135%”. “Nefandezze, cercate solo di risalire nei sondaggi”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

acceso a Coffee break (La7) tra il vicepresidente del M5s, Riccardo, e il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco, sul caso Almasri.Dopo un”appassionata arringa difensiva dia favore di Giorgia Meloni,gli chiede a bruciapelo: “È vero che un boia stupratore di bambini e trafficante di migranti, peraltro l’unico che non è stato preso dalla Meloni che doveva inseguire i trafficanti “in tutto il globo terracqueo”, lo abbiamo rimandato a casa sua con un volo di Stato a spese nostre? Voglio una risposta secca: sì o no”.tergiversa e si accinge a fare una premessa, malo stoppa chiedendogli di rispondere sì o no. Esplode la polemica e il meloniano protesta: “Se vuoi la risposta, me la fai dire, altrimenti i quiz fatteli da”.“Ho capito, non vuoi rispondermi”, commentache gli rivolge un’altra domanda su Nordio (“È vero che il ministro Piantedosi in Senato, la scorsa settimana, ha detto che è stato informato il dipartimento di Giustizia rispetto a questa vicenda? E allora perché la presidente del Consiglio ha detto che il ministro della Giustizia non ne sapeva nulla?”).