Cataniatoday.it - Scontro tra due auto in zona industriale, perde la vita un 58enne

Leggi su Cataniatoday.it

Un incidente mortale si è verificato all''alba di questa mattina, intorrno alle 6, nelladi Catania, precisamente in via Angelo Aiello. A causa dellotra due veicoli, il conducente di una Smart è finito in una scarpata,ndo la. Inutili i soccorsi, giunti.