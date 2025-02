Bolognatoday.it - Scontro scooter-auto: 18enne in rianimazione

Leggi su Bolognatoday.it

Gravemente ferito unbolognese, nella serata di ieri a Villanova di Castenaso. Poco dopo le 20, in via Fratelli Cairoli, il ragazzo, in sella a uno, si è scontrato con un'. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayL'impatto è stato violento, tanto da sbalzare.