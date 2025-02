Iltempo.it - Scontro finale governo-toghe rosse: tensione massima su migranti in Albania e caso Almasri

Leggi su Iltempo.it

Sono arrivati in serata a Bari i 43provenienti dal Cpr di Gjader, in, e 'liberati' venerdì sera dalla Corte d'Appello di Roma, che non ha convalidato i trattenimenti. Una decisione che, dopo le aspre polemiche sul, riporta in alto latra politica e magistratura. Se suldell'ufficiale libico rimpatriato dopo l'arresto in Italia si attendono le comunicazioni dele gli sviluppi del procedimento davanti al tribunale dei ministri - che dovrà valutare la posizione della premier Giorgia Meloni, dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano - a tenere oggi banco è l'ennesimo trasferimento diandato a vuoto. Il, infatti non intende fare passi indietro, anzi "andrà avanti nella convinzione che il contrasto all'immigrazione irregolare che si avvantaggia dell'utilizzo strumentale delle richieste di asilo sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli", sottolineano fonti del Viminale, secondo le quali "le corti di appello scelgono di rinviare alla corte di giustizia europea sostanzialmente per prendere tempo, quando si tratta di un sistema già previsto dal nuovo Patto europeo immigrazione e asilo che entrerà al più tardi in vigore nel 2026", e inoltre il "modello" dell'Italia è "largamente condiviso in Ue".