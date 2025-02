Tg24.sky.it - Sciopero mezzi Gtt a Torino 2 febbraio 2025: fasce di garanzia e orari

Previsto unoaziendale di 24 ore domenica 2per i dipendenti di Gtt (Gruppo torinese trasporti): lo ha proclamato l'Organizzazione Sindacale Fast-Confsal per "diverse tematiche ambientali". Saranno rispettate - ha precisato Gtt in una nota - le "di" dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo della linea 3971 nella tratta Ciriè-Ceres.