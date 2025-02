Quifinanza.it - Sciopero del 2 febbraio 2025, mezzi pubblici fermi per 24 ore in una città

Leggi su Quifinanza.it

si preannuncia un mese nero per chi si muove in Italia: scioperi a raffica nel trasporto pubblico locale, sui treni e negli aeroporti. Il primo a scendere in campo sarà il personale di Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), che incrocerà le braccia per 24 ore domenica 2, lasciando Torino in ostaggio dei disservizi.Gtt a Torino domenica 2: orari e fasce di garanziaL’Organizzazione Sindacale Fast-Confsal ha chiamato a raccolta i lavoratori per unodi 24 ore, tirando il freno a mano sul trasporto pubblico torinese. Le motivazioni sono legate a questioni ambientali e organizzative, ma anche a una gestione aziendale che i dipendenti definiscono soffocante.Aspettiamoci quindi disagi per gli spostamenti. I bus, la metropolitana e isuburbani si fermeranno quasi del tutto, eccezion fatta per le fasce di garanzia.