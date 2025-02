Dayitalianews.com - Sciacca, ancora un furto ai pozzi Carboj dopo soli 17 giorni: nuovo stop alla fornitura d’acqua

Poche ore prima era stata completata la riparazione per un precedente17dal precedente, e a poche ore dal completamento dell’intervento di riattivazione, ignoti hanno nuovamente rubato – la notte scorsa – i fili elettrici che alimentano gli impianti di sollevamento deidi, in provincia di Agrigento.I carabinieri ipotizzano che i ladri abbiano rubato i cavi per il rame ma, non escludono, che possa trattarsi di danneggiamenti.Isono sorgenti grazie alle quali viene garantita l’erogazione idrica a buona parte del territorio cittadino e, per adduzione, anche ad altri comuni del versante occidentale della provincia di Agrigento.nuovamente sospesa: si annuncianodisagi per la popolazioneLadi acqua è stata nuovamente sospesa, e si annunciano ulteriori disagi per la popolazione, che a seguito deldi rame dello scorso 14 gennaio aveva già subito una significativa limitazione del servizio di approvvigionamento idrico.