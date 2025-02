Oasport.it - Sci di fondo, sei azzurri superano le qualificazioni della sprint tc di Cogne. Molto bene Cassol e Gabrielli

Cala il sipario a, in Val d’Aosta, sullein tecnica classica valida per l’ottava tappaCoppa del Mondo 2024-2025 di sci di: seisu quindici entrano nei trenta e staccano il pass per i quarti del primo pomeriggio. Ce la fanno Federicae Caterina Ganz tra le donne e Giacomo, Federico Pellegrino, Michael Hellweger e Simone Mocellini tra gli uomini.Nellefemminili la migliore è la finlandese Jasmi Joensuu, che chiude in testa in 3’06?86, davanti alla norvegese Ane Appelkvist Stenseth, seconda a 0?84, ed alla svedese Maja Dahlqvist, terza a 2?71. Ottima quinta Federica, a 3?16, ma va ai quarti anche Caterina Ganz, 16ma a 5?40, proprio davanti alla leadergenerale, la statunitense Jessie Diggins, 17ma a 6?47.