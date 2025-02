Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: programma sprint tc Cogne, orari, streaming

Ancora gare veloci in Coppa del Mondo di sci di2024-2025 per quel che riguarda. Quest’, infatti, arrivano in scena le garea tecnica classica, senza Klaebo e con un grande contingente italiano che è pronto a a riversarsi in questa tappa tricolore.Sono in dieci i rappresentanti del Paese di casa a cercare la qualificazione in campo maschile, con Elia Barp e Federico Pellegrino ad aprire le danze degli 88 in scena. Prima, però, c’è tempo per le 58 del femminile, tra cui sono cinque le azzurre e in particolare le speranze in questo caso sono riposte su Caterina Ganz e Federica Cassol.Letc di Coppa del Mondo asaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 relativamente alle fasi finali dalle 13:30. La direttasarà assicurata da Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (stesse tempistiche di Eurosport 1) e RaiPlay Sport 3 (fasi finali).