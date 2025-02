Oasport.it - Sci di fondo, Caterina Ganz 12ma nella sprint tc di Cogne. Fuori ai quarti tutti gli altri azzurri

Si rivela avara di soddisfazioni per l’Italia lain tecnica classica di, in Val d’Aosta, valida per l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di: l’unica azzurra ad approdare in semifinale è, poi.Escono aiFederica Cassol, 13ma, Giacomo Gabrielli, 14°, Federico Pellegrino, 15°, Michael Hellweger, 27°, e Simone Mocellini, 28°. Successi della svedese Maja Dahlqvist tra le donne e difinale femminile si impone nettamente la svedese Maja Dahlqvist, prima in 3’03?87, che distanzia l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0?94, e la tedesca Laura Gimmler, terza a 1?25. Quarta la norvegese Lotta Udnes Weng, a 3?57, quinta l’altra norvegese Ane Appelkvist Stenseth a 15?24, sesta la teutonica Coletta Rydzek a 16?93.Sci di, seisuperano le qualificazioni dellatc di