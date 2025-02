Oasport.it - Sci alpino, che autogol! Zero gare l’1-2 febbraio, in pieno inverno! Calendario da rivedere, Mondiali compresi

Un weekend insenza lo sciè un clamorosoper la Federazione Internazionale: gli sport invernali sono fatti per essere praticati nella stagione più fredda (lo dice il nome stesso.) e non offrire neanche una gara nel fine settimana di inizionon ha oggettivamente molto senso. Gli appassionati si aspettavano di potersi gustare qualche evento sulla neve, ma il programma originario era già scarno e l’unica gara in programma, ovvero la discesa libera maschile di Garmisch prevista per domenica 2, è stata cancellata per l’impossibilità di svolgere almeno una prova cronometrata tra ieri e oggi.Verrebbe da pensare a poca lungimiranza, figlia di unche andrebbe seriamente rivisto e redatto in maniera più efficace. Martedì 4incominceranno ia Saalbach (Austria) con il parallelo a squadre, poi ci sarà spazio per i superG (le donne il 6, gli uomini il 7), seguiti dalle due discese libere (la femminile l’8, la maschile il 9).