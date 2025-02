Schlein | modello Albania è un fallimento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.38 "Ilsi è rivelato untotale. Per fortuna le persone stanno tornando.Anche quei giudici non hanno fatto altro che applicare una sentenza della Corte di Giustizia europea".Così la leader Pda un incontro del partito. In quei centri "ci sono i torturati da Almasri mentre lui è stato riportato a casa con un volo di stato dal governo Meloni con tutti gli onori",ha aggiunto E poi:"Questo governo col decreto Cutro ha solo reso più difficile fare i salvataggi in mare", ha detto.