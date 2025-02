Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Su accoglienza giusto fare autocritica. Ma da quando c’è questa segreteria abbiamo sempre votato no agli accordi con la Libia”

“Il modello Albania si è rivelato un fallimento totale. Per fortuna le persone stanno tornando, anche quei giudici non hanno fatto altro che applicare una sentenza della Corte di giustizia europea. I nostri deputati ora sono in quei centri a controllare che siano assicurati i diritti alla difesa, ed hanno detto una cosa che voglio riportarvi: qui ci sono i torturati da Almasri mentre lui è stato riportato a casa con un volo di Stato dal governo Meloni con tutti gli onori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, intervenendo a un incontro del partito con le associazioni del Terzo settore a Monterotondo. “Certo – ha proseguito– il Pd del nuovo corso sa quantabisognasull’, ma siamo fieri di poter dire che dac’èno al finanziamento della Guardia costiera libica che calpesta i diritti fondamentali e che è infiltrata da soggetti come quello di cuiparlato, e le cui vittime l’altro giorno in Parlamento hanno detto ‘lo sogniamo ancora di nottè.